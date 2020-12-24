Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasından öğrencilere tablet desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasından öğrencilere tablet desteği

24.12.2020 12:46 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:51
Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasından öğrencilere tablet desteği

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, pandemi döneminde uzaktan eğitime katkıda bulunmak amacıyla Erzincan genelinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaçlı öğrencilere verilmek üzere toplam 65 adet tablet hediye etti.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, pandemi döneminde uzaktan eğitime katkıda bulunmak amacıyla Erzincan genelinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaçlı öğrencilere verilmek üzere toplam 65 adet tablet hediye etti.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu tarafından, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile imzalanan protokol ile takdim edildi. Yönetim Kurulu Başkanı Tanoğlu, okullarda yüz yüze eğitime geçilememesi nedeniyle uzaktan eğitimin büyük önem kazandığını ve bu anlamda maddi açıdan imkanı bulunmayan çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına bir nebze katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ise tablet bilgisayarı bulunmadığı için derslerini takip edemeyen, öğrencilerimize destek olmak amacıyla Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının katkıları ile alınan tabletlerin öğrencilerimizin geleceği için önemli bir katkı olduğunu vurgulayarak eğitim ve öğretime verdikleri destekten dolayı Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu'na teşekkür etti. - ERZİNCAN

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasından öğrencilere tablet desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İsmail Demir Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Berk Oktay Aslı Tandoğan Murat Dalkılıç
Spor Vitor Hugo Samet Aybaba Cüneyt Çakır Mbwana Samatta Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Hakem İngiltere Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasından öğrencilere tablet desteği | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 13:11:29. #1.15#
title