Erzincan Ticaret Odası'nın inşa ettiği okullarda sona doğru
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Erzincan Ticaret Odası'nın inşa ettiği okullarda sona doğru

Erzincan Ticaret Odası'nın inşa ettiği okullarda sona doğru
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kentte yaptırılan 3 okul inşaatında sona gelindi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kentte yaptırılan 3 okul inşaatında sona gelindi.

Vali Mehmet Makas, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu ile yapımı süren okul inşaatlarında incelemede bulundu.

Tanoğlu, kentin ihtiyaçları konusunda ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını söyledi.

Sosyal sorumluluk projelerine desteklerini sürdüreceklerini ifade eden Tanoğlu, şöyle konuştu:

" İlimizin ihtiyacı olan Akyazı İlkokulu, Güzel Sanatlar Lisesi Atölye Binası ve Mesleki Eğitim Merkezi ile öğrencilerimiz daha donanımlı ve yeni okullarda eğitimlerine devam edecekler. Okul inşaatları tamamlandıktan sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edilecek. Atatürk Mahallesi'nde yer alan Bilim Sanat Merkezi'nin bulunduğu taşınmaz da odamıza devredilecektir. Bize devredilen arsaya ise ilimize yakışır, modern donanımlı yeni bir hizmet binası yapmak için çalışmalarımız başlamıştır. Kalıcı eserler bırakmak ölümsüz olmaktır. Amacımız kalıcı işlere imza atarak şehrimizde ebediyen güzel hatırlanmaktır. Şehrimiz her şeyin en iyisine, en güzeline layıktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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