Erzincan Tekstil Üretim Atölyesi Projesinde imzalar atıldı
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Erzincan Tekstil Üretim Atölyesi Projesinde imzalar atıldı

10.10.2020 06:18 | Son Güncelleme: 10.10.2020 06:22
Erzincan Tekstil Üretim Atölyesi Projesinde imzalar atıldı

Erzincan Belediyesi yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

Erzincan Belediyesi yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Şehre istihdam sağlamak amacıyla Erzincan OSB'de bir Tekstil Atölyesi kurulması için çalışmalarını başlatan Erzincan Belediyesi, Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile "Erzincan Tekstil Eğitim ve Tekstil Üretim Atölyesi" projesinin sözleşmesi imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, KUDAKA 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazanan "Erzincan Tekstil Eğitim ve Tekstil Üretim Atölyesi" projesinin sözleşmesi imzalandı.

Proje kapsamında Erzincan OSB'de kurulacak tekstil atölyesi ile Erzincan'da yaşayan kadın ve gençlerin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına, ildeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda tekstil sektörü nitelikli beşeri sermayenin geliştirilmesine, hedef grupların tekstil sektörü kapsamında kendi işini kurabilecek veya işe alınmaya hazır olacak ölçüde mesleki bilgiye sahip olmalarına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven'in katılımlarıyla gerçekleşen imza töreninin ardından 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında verilen desteğin Erzincan ekonomisine ve Erzincan şehrinin istihdamı üzerinde oluşturacağı olumlu etkiler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

İmza töreni sonrasında Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Kursları (ERMEK)'i ve ardından kurslarda üretilen ürünlerin satışının yapıldığı ERMEK satış mağazasını ziyaret ettiler. Başkan Aksun burada KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven'e günün anısına bir dekoratif tablo hediye takdim etti. - ERZİNCAN

Erzincan Tekstil Üretim Atölyesi Projesinde imzalar atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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