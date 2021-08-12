Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü İhale İlanı 12 Ağustos 2021

Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü İhale İlanı 12 Ağustos 2021 Erzincan Kombina Müdürlüğünce 01/09/2021-31/12/2021 tarihleri arasında üretilecek olan tavuk ayak ürününün satış ihalesi 16/08/2021 tarihi saat 10.

Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü İhale İlanı 12 Ağustos 2021 Erzincan Kombina Müdürlüğünce 01/09/2021-31/12/2021 tarihleri arasında üretilecek olan tavuk ayak ürününün satış ihalesi 16/08/2021 tarihi saat 10. 00' da Erzincan Kombina Müdürlüğünde gerçekleştirilecek olup, ilgilenenler 0446 251 12 10 santral numarasından Pazarlama Şefliği (Dahili 1136 - 1137 - 1138) ile iletişime geçerek katılım için gerekli evrakları edinebileceklerdir.

Kaynak: Habermetre