Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü İhale İlanı 12 Temmuz 2021

Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü İhale İlanı 12 Temmuz 2021 Erzincan Kombina Müdürlüğünce 01/09/2021-31/12/2021 tarihleri arasında üretilecek olan Tavuk Rendering Unu ile Tavuk Rendering Yağı ürünlerinin satış ihalesi 10/08/2021 tarihi saat 10: 00' da;

Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü İhale İlanı 12 Temmuz 2021 Erzincan Kombina Müdürlüğünce 01/09/2021-31/12/2021 tarihleri arasında üretilecek olan Tavuk Rendering Unu ile Tavuk Rendering Yağı ürünlerinin satış ihalesi 10/08/2021 tarihi saat 10: 00' da;

Erzincan Kombina Müdürlüğünce 01/09/2021-31/12/2021 tarihleri arasında üretilecek olan tavuk ayak ürününün satış ihalesi 10/08/2021 tarihi saat 14. 00' te,

Erzincan Kombina Müdürlüğünce 01/09/2021-31/12/2021 tarihleri arasında üretilecek olan Tavuk Çorbalık, Tavuk Boyun, Tavuk Taşlık, Tavuk Ciğer, 1200 gr altı bütün tavuk ile yemeklik parça tavuk ürünlerinin satış ihalesi 11/08/2021 tarihi saat 10: 00' da;

Erzincan Kombina Müdürlüğünde gerçekleştirilecek olup, ilgilenenler 0446 251 12 10 santral numarasından Pazarlama Şefliği (Dahili 1136 - 1137 - 1138) ile iletişime geçerek katılım için gerekli evrakları edinebileceklerdir.

Kaynak: Habermetre