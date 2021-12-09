ERZİNCAN (Habermetre) - Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü İhale İlanı 09 Aralık 2021 Erzincan Kombina Müdürlüğünce 01/01/2022-30/04/2022 tarihleri arasında üretilecek olan tavuk ayak ürününün satış ihalesi 15/12/2021 tarihi saat 10. 00' da, Erzincan Kombina Müdürlüğünde gerçekleştirilecek olup, ilgilenenler 0446 251 12 10 santral numarasından Pazarlama Şefliği (Dahili 1136 - 1137 - 1138) ile iletişime geçerek katılım için gerekli evrakları edinebileceklerdir.

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