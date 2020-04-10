ERZİNCAN Tatil harçlıklarını kampanyaya bağışladılar Tatil harçlıklarını kampanyaya bağışladılarERZİNCAN'da Esila ile Emir Eymen Kardeşler tatil için kumbaralarında biriktirdikleri 170 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Tatil harçlıklarını kampanyaya bağışladılar

ERZİNCAN'da Esila ile Emir Eymen Kardeşler tatil için kumbaralarında biriktirdikleri 170 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Erzincan'da yaşayan Serpil ve Yusuf Tanoğlu Çiftinin 11 yaşındaki kızları Esila ile 7 yaşındaki oğulları Emir Eymen, tatilde harcamak için kumbaralarında biriktirdikleri 170 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile bankaya gidemeyen Esila ve Emir Eymen kardeşler bağışları için 155 Polis hattından yardım istedi. Polis ekipleri Esila ve Emir Eymen kardeşlerin yaşadığı eve giderek, bağışlamak istedikleri paraların bulunduğu kumbarayı teslim aldı. Ardından ekipler, kumbara içerisindeki 170 TL'yi bankaya götürerek, Milli Dayanışma Kampanyası? hesabına yatırdı. Polisler, bankadan aldıkları bağış dekontunu Esila ve Emir Eymen kardeşlere teslim etti.

Polis ekipleri, Esila ve Emir Eymen kardeşlere duyarlılıklarından kendilerine teşekkür etti. Esila Tanoğlu tatilde harcamak için kumbaralarında biriktirdikleri parayı kampanya için bağışladıklarını söyledi.

Kaynak: DHA