11.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:03

İstanbul'da yaşayan Erzincanlıların yoğun ilgi gösterdiği Erzincan Tanıtım Günleri sona erdi.



Erzincan'ın kültürel zenginliğinin ve yöresel lezzetlerinin geniş kitleler tarafından bilinmesi, il dışında yaşayan Erzincanlıların memleket hasretini giderebilmesi adına kentin tarihi, sosyal ve kültürel yönü ile meşhur lezzetleri 07-10 Kasım 2019 tarihinde İstanbul Maltepe'de beğeni kazandı.



Erzincan tulum peyniri, kayısı kurusu, fasulyesi, dövmeci, pestili ile kentin yemek kültürünün yansıtıldığı Erzincan mutfağı İstanbulluların ayağına geldi.



Tanıtım günlerinde 59 stantta, Erzincanlı esnaf tarafından Erzincan'ın çeşitli yöresel zenginliklerini içeren ürünlerin satışı gerçekleştirildi. Diğer taraftan ilçe stantları ve Erzincan derneklerinin bulunduğu stantlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 4 gün boyunca misafir ağırlayan Erzincan Tanıtım Günlerini yaklaşık 500 bin kişi ziyaret etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA