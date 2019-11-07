07.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:01

Maltepe'de düzenlenen Erzincan Tanıtım Günleri başladı.



Erzincan Tanıtım Günleri, Erzincan Valiliği öncülüğünde İstanbul ve Erzincan'daki sivil toplum kuruluşlarının destekleri ile Maltepe'de ki Sahil etkinlik alanında başladı. İlk günde eski Erzincan fotoğraflarının yer aldığı resim sergisi açılışı yapıldı.



Erzincan'ın kültürel zenginliğinin ve yöresel lezzetlerinin geniş kitleler tarafından bilinmesi, il dışında yaşayan Erzincanlıların memleket hasretini giderebilmesi adına; kentin tarihi, sosyal ve kültürel yönü ile meşhur lezzetleri 07-10 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Maltepe'de görücüye çıkıyor.



Tanıtım günlerinde 59 stantta, Erzincanlı esnaf tarafından kentin çeşitli yöresel zenginliklerini içeren ürünlerin satışı gerçekleştirildi. Diğer tarafta Erzincan Valiliği ve belediyesi başta olmak üzere ilçe kaymakamlıkları ve belediyelerinin işbirliği ile ilçe stantları ve Erzincan derneklerinin bulunduğu stantlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Fuar alanında ilk gün enstrüman dinletisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Modern Folk Müzik Topluluğu ile Erzincanlı sanatçı Kenan Balyemez tarafından konserler verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA