ERZİNCAN SULAMA KANALINA DÜŞEN ATI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

ERZİNCAN'da sulama kanalına düşen at itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erzincan merkeze bağlı Aydoğu Köyü'nde bir vatandaşa ait at sulama kanalı çevresinde gezerken sulama kanalına düştü. Atı düştüğü yerden çıkaramayan vatandaşlar durumu Erzincan Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vinç yardımı ile çıkardıkları atı boğulmaktan son anda kurtardı.

Kaynak: DHA