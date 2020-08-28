ERZİNCAN Su kanalına düşen 2 yaşındaki Musap boğuldu Su kanalına düşen 2 yaşındaki Musap boğulduERZİNCAN'da evlerinin yanından geçen su kanalına düşen Musap Şahin (2) boğuldu.

Su kanalına düşen 2 yaşındaki Musap boğuldu

ERZİNCAN'da evlerinin yanından geçen su kanalına düşen Musap Şahin (2) boğuldu. Olay merkeze bağlı Sarıgöl Mahallesi Terzibaba Caddesi'nde bugün meydana geldi. Sulama kanalı yanında evleri bulunan Musap Şahin'in kaybolduğunu düşünen ailesi aramaya başladı. Baba Yavuz Şahin ve vatandaşlar küçük Musap'ın terliğini su kanalında görünce aramayı burada sürdürdü. Kanalda yapılan arama sonucunda Musap, 600 metre ileride bulundu. Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Musap, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA