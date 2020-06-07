Erzincan Spor Lisesine yetenek sınavıyla öğrenci alınacak
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Erzincan Spor Lisesine yetenek sınavıyla öğrenci alınacak

Erzincan Spor Lisesine yetenek sınavıyla öğrenci alınacak.

Erzincan Spor Lisesine yetenek sınavıyla öğrenci alınacak
07.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:52

Erzincan Spor Lisesine yetenek sınavıyla öğrenci alınacak.

2020 Erzincan Spor Lisesi yetenek sınavı 06-10 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak. Başvurular, 10- 29 Haziran tarihleri arasında e-okul üzerinden online veya Erzincan Spor Lisesine gelerek yapılabilecek.

Yetenek sınavı başvuru evrakları- yetenek sınavı kılavuzu-bakanlığın yayınladığı e-kılavuz - parkur ve puanlamaları; Erzincan Spor Lisesi web sayfasında aday öğrenci başlığı altında yer aldığı belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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