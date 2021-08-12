ERZİNCAN-SİVAS KARAYOLUNDA HEYELAN MEYDANA GELDİ
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ERZİNCAN-SİVAS KARAYOLUNDA HEYELAN MEYDANA GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas karayolunda heyelan meydana geldi.

Sivas karayolunda heyelan meydana geldi. Karayolunun Sivas istikameti ulaşıma kapandı ve uzun araç kuyruğu oluştu. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, karayolları ve sağlık ekibi gönderildi.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Erzincan'ın 25'inci kilometresindeki tüneller mevkisinde heyelan meydana geldi. Yol kenarındaki dağdan gelen kaya ve çamur istinat duvarını yıkarak Sivas istikametini ulaşıma engelledi. Şans eseri yoldan geçen aracın bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Kapanan yolun yeniden açılması için bölgeye AFAD, karayolları ve itfaiye ekibi sevk edildi. Karayolunun tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

ERZİNCAN-SİVAS KARAYOLUNDA HEYELAN MEYDANA GELDİ
ERZİNCAN-SİVAS KARAYOLUNDA HEYELAN MEYDANA GELDİ
ERZİNCAN-SİVAS KARAYOLUNDA HEYELAN MEYDANA GELDİ
ERZİNCAN-SİVAS KARAYOLUNDA HEYELAN MEYDANA GELDİ
ERZİNCAN-SİVAS KARAYOLUNDA HEYELAN MEYDANA GELDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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