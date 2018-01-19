Erzincan- Sivas karayolu ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı

ERZİNCAN - Erzincan da ki yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi Erzincan-Sivas karayolunu ulaşıma kapadı.

Erzincan-Sivas karayolunun Sakaltutan mevkiinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar saatlerce araçlarında yolun açılmasını bekledi. Tipi nedeniyle görüş mesafesininde azaldığı yolda kar kalınlığının 20 santimetreye ulaşmasıda araç sürücülerinin ilerlemesinde aksamaya neden oldu.

Karayolları ekipleri ve polis ekipleri yolun ulaşıma açılabilmesi için yoğun çaba sarf ederken, bazı sürücüler yolda ilerleyebilmek için tekerleklerine zincir takarken, bazı sürücüler ise kayhan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaza yaptıkları görüldü.

Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle polis ekipleri Erzincan'dan Sivas istikametine gidecek olan araçların mahsur kalmamaları için Erzincan üniversitesi kavşağı'nda durdurak geçişlerini engelledi.

Tır sürücüleri ise araçlarını yol kenarlarına ve tır parklarına çekerek, günün aydınlamasıyla yola çıkmayı bekliyorlar.