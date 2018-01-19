Erzincan'da yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan- Sivas karayolu ulaşıma kapandı. Yoğun kar ve tipi nedeniyle Erzincan Sivas karayolu ulaşıma kapandı. Sakaltutan mevkiinde tipi nedeniyle görüş mesafesi azalırken kar kalınlığının 20 santimetreyi geçti. Vatandaşlar, saatlerce araçlarında yolun açılmasını bekledi. Yolda küçük çaplı kazalar da meydana gelirken karayolları ekipleri ve polis ekipleri yolun ulaşıma açılabilmesi için yoğun çaba sarf etti.

(Abdullah Aslan/İHA)