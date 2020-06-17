Erzincan-Sivas karayolu heyelan nedeniyle kapandı Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.

Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.

Erzincan'ın ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, Sakaltutan Geçidi mevkiinde heyelana neden oldu. Heyelan nedeniyle Erzincan-Sivas karayolu üzeri hafriyattan doldu. Yol kapanınca çift taraflı olarak seyir halindeki araç sürücüleri beklemek zorunda kaldı. Heyelan nedeniyle kapanan yol, ilgili ekiplerin iş makineleriyle temizleme çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA