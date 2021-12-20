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Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan-Sivas kara yolunda etkili olan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan- Sivas kara yolunda etkili olan Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Kara yolundaki Kızıldağ Geçidi'nde sabah saatlerinde etkisini artıran Kar, tipi ve buzlanma yüzünden bazı ağır tonajlı araçlar ilerleyemeyip yolda kaldı.

Bu nedenle trafik polisleri, kar ve tipi dolayısıyla görüş mesafesinin de düştüğü söz konusu yolda, tır, çekici gibi ağır tonajlı araçların geçişini geçici olarak durdurdu.

Ekipler, yolun hem Erzincan'ın Refahiye ilçesi hem de Sivas'ın İmranlı ilçesi kesiminde ağır tonajlı araçları, yol kenarındaki dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Yolda kalan ağır tonajlı araçlar ise Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla güvenli alana alındı.

Kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü yolda, hava şartlarının normale dönmesi ve yolun ekiplerce temizlenmesinin ardından ağır tonajlı araçların geçişine izin verilecek.

Ulaşımın kontrollü sağlandığı yolda, kar lastiği ve zinciri olan otomobil ve hafif ticari araçların geçişlerine izin veriliyor.

Karayolları ekiplerinin bölgedeki kar küreme ve tuzlama çalışması da devam ediyor.

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AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

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