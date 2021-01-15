Erzincan-Sivas kara yolunda karla mücadele çalışması devam ediyor
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Erzincan-Sivas kara yolunda karla mücadele çalışması devam ediyor

15.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:14

Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşımın aksamaması için karla mücadele ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması geceden bu yana devam ediyor.

Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşımın aksamaması için karla mücadele ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması geceden bu yana devam ediyor.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, bölgede ulaşımın sağlıklı ve güvenli şekilde sağlanması için Karayolları ve trafik ekiplerinin yaptığı çalışmaları inceledi.

İlk olarak kara yolunda yürütülen kar küreme ve tuzlama çalışmalarını takip eden Makas, daha sonra Karayolları 164. Şube Şefliğini ziyaret ederek, ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Makas, Karayolları ve trafik ekiplerine çalışmalarında kolaylık dileyerek, sürücülere de araçlarına kış lastiği takmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

Erzincan-Sivas kara yolunda karla mücadele çalışması devam ediyor
Erzincan-Sivas kara yolunda karla mücadele çalışması devam ediyor
Erzincan-Sivas kara yolunda karla mücadele çalışması devam ediyor
Erzincan-Sivas kara yolunda karla mücadele çalışması devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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