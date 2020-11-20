Erzincan-Sivas kara yolunda kar ve sis ulaşımı aksatıyor
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Erzincan-Sivas kara yolunda kar ve sis ulaşımı aksatıyor

20.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 20.11.2020 13:32
Erzincan-Sivas kara yolunda kar ve sis ulaşımı aksatıyor

Erzincan'da etkili olan kar ve sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Erzincan'da etkili olan kar ve sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçidi'nde sabah etkisini artıran kar ve sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Sakaltutan Geçidi'nde bazı ağır tonajlı araçlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kaldı.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kara yolunda bekleyen polis ve Karayolları ekipleri, yolda kalan araçların trafiği engellememesi için çalışma başlattı.

Trafik polisleri, kar ve sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak sürücülere, dinlenme tesislerinde bir süre bekleyip hava düzeldikten sonra yola devam etmeleri uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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