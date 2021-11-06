Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Zengin'den, Lütfü Türkkan'a kınama - Haberler
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Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Zengin'den, Lütfü Türkkan'a kınama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Zengin'den, Lütfü Türkkan'a kınama

Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Zengin, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ı şehit yakınıyla yaşadığı diyalogdan dolayı kınadı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Zengin, İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ı şehit yakınıyla yaşadığı diyalogdan dolayı kınadı.

Zengin açıklamasında, "İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın, sebep her ne olursa olsun bir şehit kardeşine yapmış olduğu hakaret ve çirkin sözlerini Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği olarak en ağır şekilde kınıyor, kendini bilmez bu zihniyetin seçilmiş te olsa yüce Türk milleti önünde hiçbir kıymeti harbiyesi olmadığını ilan ediyorum. Mukaddesatı için en kıymetlilerini vatan uğruna feda edenlere nasıl davranılması gerektiğini yine Aziz milletimiz gösterecektir. Bu asil millet şehit kardeşi abimiz Tahir Gümren'in dün olduğu gibi bugünde yanındadır." ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

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