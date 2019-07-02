ERZİNCAN Safra kesesinden 450 adet taş çıktı

Safra kesesinden 450 adet taş çıktı

Erzincan'da yaşayan 74 yaşındaki Zeynep Dağ, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastane de yapılan ameliyatta safra kesesinde 450 adet taş çıkartıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne karın ağrısı şikayetiyle başvuran Zeynep Dağ (74) yapılan tetkiklerinde, safra kesesinde çok sayıda taş olduğu belirlendi. Ameliyata alınan Dağ'ın, safra kesesinden en küçüğü 2 milimetre en büyüğü 1,5 santim olmak üzere yaklaşık 450 taş çıkarıldı. Ameliyatın ardından yaşlı kadın eski sağlığına kavuştu.

BUGÜNE KADAR NASIL TAŞIMIŞ HAYRET ETTİK

Yapılan testlerin ardından eşinin ameliyata alındığını söyleyen Paşa Dağ, çıkarılan taşları görünce şaşırdığını söyledi. Dağ; '450 tane taş çıktı safra kesesinden. Bugüne kadar nasıl taşımış hayret edilecek bir durum. Fakat şunu belirteyim. Hastanemiz gurur verici bir hizmet veriyor gerçekten. Ülkemizde bazı insanlar istememezlik yaparlar fakat hasta bakıcısından doktoruna, sağlıkçısından hemşiresine kadar, yatağı yorganı, tıbbi malzemesi hepsi son model, temiz, bakımlı, titiz. Bir günde taburcu ettiler eşimi. Biz tüm camia teşekkür ediyoruz. Bizim böyle bir hastanemiz böyle bir kadromuz var. Ne mutlu bize diye konuştu.

BAŞHEKİM BU BİR REKOR, 450 TAŞI HİÇ GÖRMEMİŞTİK

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen ise kadın hastanın dönem, dönem olan karın ağrısı şikayeti ile başvurduğunu belirterek; 'Teyzenin karın ağrısı dışında şeker ve tansiyon hastalıkları mevcuttu. Yapılan tetkikler sonucunda safra kesesinde irili ufaklı çok sayıda taş olduğu tespit edildi. Unun üzerine operasyon kararı alındı. Gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra acil olmayan koşullarda operasyona aldık. Gerçekleştirdiğimiz operaston neticesinde Laparoskopik yöntemle safra kesesini dışarıya aldık. İki cerrah arkadaş beraber yaptık bu operasyonu. Safra kesesini dışarı çıkardığımızda taşla dolu olduğunu gördük. Sonra tekrar keseyi dışarıda açtığımızda çok sayıda safra kesesinde irili ufaklı taşların olduğu gözümüze çarptı. Hastamızı 24 saat sonra taburcu ettik. Bu günde kontrole çağırdık. Gayet iyi hastamızın her hangi bir sıkıntısı yok. Pansumanını yara yeri bakımını yaptık. Takibe devam edeceğiz bundan sonraki süreçte. Dediğim gibi gayet iyi bir problem görünmüyor. Genelde çapları ve boyutları değişmekle birlikte 3 ile 5 bazen 10'un altında bu taşları görüyoruz. Yaklaşık 2006 yılından beri cerrahi camiasının içerisindeyim. Yaklaşık 6 ay önce 200-250 taş ile karşılaşmıştık. Bu bir rekor, 450 taş hiç görmemiştik şimdiye kadarö diye konuştu.

Kaynak: DHA