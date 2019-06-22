ERZİNCAN Saatlerce kurtarılmayı beklediler

Saatlerce kurtarılmayı beklediler

Erzincan merkeze bağlı Beşsaray Köyü'nde açıkta bırakılan hayvan gübrelerinin içine saplanan 6 inek, iş makineleri ile saatler süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Olay, öğlen saatlerinde merkeze 7 kilometre uzaklıktaki Beşsaray Köyü'nde meydana geldi. Köyde hayvancılıkla uğraşan Yaşar Kaya, kendisine ait büyükbaş hayvanları başka bir köye götürmek için kamyona yüklemek istedi. Bu sırada sürüden ayrılan 6 inek kaçmak isterken yakında bulunan gübre yığına saplandı. Köylülerin yardımıyla inekleri çıkarmayı başaramayan Kaya, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri çaresizce kurtarılmayı bekleyen inekleri, yaklaşık iki saat süren çalışma sonucu iş makineleri yardımı ile bulundukları yerden çıkardı. Kaya yeniden ineklerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Kaynak: DHA