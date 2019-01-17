Erzincan Rıfat Hisarcıklıoğlu: Bu Tekerlek Bu Tümsekte Kalmaz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzincan ziyaretinde ekonomiye yönelik, "Bunun ki gibi sıkıntıların biz hepsini aştık. Allah'ın izniyle bunu da aşacağız. Bu tekerlek bu tümsekte kalmaz, tekerlek tümseğe çıkarken zorlanır, aşağı doğru inerken hızlanır. İnşallah bunun tepe noktasını bulup, hızla Türkiye'yi tekrar büyütmeye, istihdam üzerine de büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Gümüşhane ve Erzurum'daki programları için akşam saatlerinde havayoluyla Erzincan'a gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu'nu ziyaret etti. Doğu Anadolu Bölgesi temasları ile ilgili bilgiler veren Hisarcıklıoğlu, yarın Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir çalıştaya katılacağını ardından Erzurum'da 13'üncüsünü düzenleyecekleri reel ve finans sektörünün bir araya geldiği bir toplantı düzenleyeceklerini söyledi.

Özellikle bu sıkıntılı dönemde banka genel müdürlerini, genel müdür yardımcılarını özel sektör ile dertlerini ve sıkıntılarını çözmek için bir araya getirdiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, "Bugüne kadar yaptığımız toplantılar çok başarılı geçti. İnşallah Doğu Anadolu toplantımız da başarılı geçecek. Ben özellikle şunu ifade etmek istiyorum; Son 25 yıldır Türk özel sektörünün içinden biri olarak bunu söylüyorum. Bunun ki gibi sıkıntıların biz hepsini aştık. Allah'ın izniyle bunu da aşacağız. Bu tekerlek bu tümsekte kalmaz, tekerlek tümseğe çıkarken zorlanır, aşağı doğru inerken hızlanır. İnşallah bunun tepe noktasını bulup, hızla Türkiye'yi tekrar büyütmeye, istihdam üzerine de büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu daha sonra karayolu ile Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine hareket etti.

Kaynak: DHA