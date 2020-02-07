Erzincan refahiye'de taşımalı sistemle eğitime kar tatili
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Erzincan refahiye'de taşımalı sistemle eğitime kar tatili

Refahiye'de taşımalı sistemle eğitime kar tatiliERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitime bugün ara verildi.

07.02.2020 09:51 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:51
Erzincan refahiye'de taşımalı sistemle eğitime kar tatili

'de taşımalı sistemle eğitime kar tatili

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitime bugün ara verildi.

Refahiye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Refahiye ilçemizde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerin eğitimine bir gün ara verilmiştir" denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ERZİNCAN. (DHA)

Kaynak: DHA

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: Erzincan refahiye'de taşımalı sistemle eğitime kar tatili
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