Erzincan Refahiye'de taşımalı eğitime kar tatili
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Erzincan Refahiye'de taşımalı eğitime kar tatili

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim uygulanan yerlerde okular tatil edildi.

07.02.2020 08:57 | Son Güncelleme: 07.02.2020 08:57
Erzincan Refahiye'de taşımalı eğitime kar tatili

'ın ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim uygulanan yerlerde okular tatil edildi.


Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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