Erzincan polisinden 'Huzur Uygulaması' Türkiye genelinde yapılan "Huzur Uygulaması" kapsamında Erzincan'da belirlenen noktalarda uygulama yapıldı.

Türkiye genelinde yapılan "Huzur Uygulaması" kapsamında Erzincan'da belirlenen noktalarda uygulama yapıldı.

Yurt genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması maksadıyla eş zamanlı olarak "Huzur Uygulaması" yapıldı. Gerçekleştirilen "Huzur Uygulamasına' asayiş, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, çevik kuvvet ve trafik şubesinden ekipler katıldı. Uygulama kapsamında Erzincan'da belirlenen noktalarda, güzergahtan geçen araçlar durdurularak didik didik arandı. Araçlar ve içerisinde bulunan kişiler de aranırken, şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Trafik yönünden bazı araçlara cezai işlem uygulandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA