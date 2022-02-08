Erzincan polisinden "Güvenli Eğitim Uygulaması"

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Emniyet Müdürlüğünce çocuk ve öğrencilerin korunmasına yönelik denetimler yapıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan'da da yüz yüze eğitimin devam etmesiyle yoğun bir mesai harcayan polis ekipleri ilkokul, ortaokul ve lise çevrelerinde "Güvenli Eğitim Uygulaması" gerçekleştirdi. Ekipler, öğrencilerin güvenli şekilde eğitimlerine devam edebilmeleri için okul çevreleri ve oyun alanlarında denetimlerde bulundu.

İçişleri Bakanlığınca öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı "Güvenli Eğitim Uygulaması" gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulama kapsamında okul servis araçları ve personeli de denetlendi. Ülke genelinde 12 bin 833 karma ekip ile 43 bin 754 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan uygulamalarda; 46 bin 855 okul servis aracı denetlendi.

Erzincan'da da yapılan denetimler kapsamında 144 okul çevresinde 843 şahıs, 147 umuma açık yer ve 96 servis aracı kontrol edildi. Yapılan kontrol, denetim ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasında 2 aranan şahıs tespit edilerek bir servis aracına ise nizami olmadığından dolayı cezai işlem uygulandı. - ERZİNCAN