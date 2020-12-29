Erzincan polisinden broşürlü bilgilendirme
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Erzincan polisinden broşürlü bilgilendirme

29.12.2020 14:42 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:45
Erzincan polisinden broşürlü bilgilendirme

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, telefon ve internet dolandırıcılığı, 155 Polis hattının etkin kullanımı, korona virüsle mücadele kapsamında; sosyal mesafe ve maske kullanımı konularının içeriklerinin yer aldığı broşürler dağıtılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, telefon ve internet dolandırıcılığı, 155 Polis hattının etkin kullanımı, korona virüsle mücadele kapsamında; sosyal mesafe ve maske kullanımı konularının içeriklerinin yer aldığı broşürler dağıtılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, halka sunulan güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, verilen hizmet memnuniyetinin yükseltilmesi ve güvenli yaşama toplumun bütün kesimlerinin katılmasının sağlanması amacı ile vatandaşların yoğun bulunduğu pazaryerleri ve Cumhuriyet Meydanında telefon ve internet dolandırıcılığı, 155 Polis hattının etkin kullanımı, korona virüsle mücadele kapsamında; sosyal mesafe ve maske kullanımı konularında broşür dağıtılarak, bilgilendirme yapıldı. - ERZİNCAN

Erzincan polisinden broşürlü bilgilendirme
Erzincan polisinden broşürlü bilgilendirme
Erzincan polisinden broşürlü bilgilendirme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 14:46:40. #1.15#
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