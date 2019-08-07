07.08.2019 18:42

Erzincan Polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

ERZİNCAN Emniyet Müdürlüğü 42 kilo uyuşturucunun ardından, aynı gün istihbari çalışmalar sonucu durdurulan TIR'da 36 kilo 884 gram eroin ele geçirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde akşam saatlerinde durdurulan ve sürücüsü İran vatandaşı J.A.B. isimli şahsın yaptığı İran plakalı araçta yapılan narkotik köpeği yardımı ile yapılan aramada 64 paket halinde 36 kg 884 gram eroin ele geçirildi. J.A.B. (46) isimli şahıs hakkında 'TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme)' suçundan adli makamlara sevk edildi.

UYUSTURUCU TACİRLERİNE GEÇİT YOK

Erzincan Emniyeti tarafından iki gün de gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu toplam 79 kilo 384 gram eroin ele geçirilirken Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yaptığı açıklamada uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 3.5 milyon TL olduğunu ifade etti. Şensoy açıklamasında; 'Pazartesi günü 42 buçuk kilo eroin ele geçirilirken, dün akşam saatlerinde Erzincan ve Ağrı Emniyeti'nin ortaklaşa yaptığı istihbari çalışması sonucu durdurulan TIR'da PVC malzemelerin içerisine gizlenmiş halde 36 kilo 884 gram eroin maddesi ele geçirildi. Teröre destek sağlayanlara darbe vurmuş oluyoruz, en önemlisi çocuklarımızı bu işten kurtarmaya çalışıyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ayrıca Erzincan'da sokak satıcılarına yönelik çalışmalarımız da aralıksız olarak devam edecek' diye konuştu.

Kaynak: DHA