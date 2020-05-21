Erzincan pandemi sürecinde nüfusa oranla en çok sipariş verilen illerden oldu Türkiye'deki korona virüs salgını sürecinde 11 Mart'tan bu yana 2 aylık verileri inceleyen BKM Kitap, bu süreçte en fazla kitap alışverişi yapan şehirleri açıkladı.

Türkiye'deki korona virüs salgını sürecinde 11 Mart'tan bu yana 2 aylık verileri inceleyen BKM Kitap, bu süreçte en fazla kitap alışverişi yapan şehirleri açıkladı. Erzincan pandemi sürecinde nüfusa oranla en çok sipariş verilen illerden oldu.

Avrupa'nın en büyük kitabevi olan BKM Kitap normalleşmeye dönüşün başladığı bugünlerde, kitapseverler için pandemi günlerinde kitap alışverişinde neler değişti sorusuna yanıt verecek nitelikte bir tablo açıkladı. Türkiye'nin ilk vakanın açıklandığı 11 Mart'tan 10 Mayıs 2020 tarihine kadar olan 2 aylık dönemdeki kitap alışverişleri istatistiklerini okuyucularla buluşturan BKM Kitabın verilerine göre en çok kitap siparişi verilen iller İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Antalya, Mersin, Konya, Adana, Kayseri şeklinde sıralandı.

Nüfusa oranla en çok sipariş verilen iller ise sırasıyla Bursa, Bilecik, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Yalova, Karabük, Denizli, Balıkesir ve Erzincan oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA