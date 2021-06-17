Erzincan OSB'de aşı işçilerin ayağına gitti

- Erzincan OSB'de aşı işçilerin ayağına gitti Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, işçilerin aşılarını mobil aşı hizmetleri ile işyerlerinde yapılacağını açıklamasının ardından Erzincan'da bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde aşı çalışması yapıldı.

- Erzincan OSB'de aşı işçilerin ayağına gitti

ERZİNCAN - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, işçilerin aşılarını mobil aşı hizmetleri ile işyerlerinde yapılacağını açıklamasının ardından Erzincan'da bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde aşı çalışması yapıldı.

İş kaybının önüne geçmek için Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, işçilerin aşılarını fabrikalarında olacağını açıklamasının ardından Erzincan'da Halk Sağlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri mobil aşı çalışmalarına başladı. Yapılan aşılama programına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ayağına kadar gelen bu hizmetten oldukça memnun. OSB Müdürlüğü'nde yapılan aşı çalışmasında 2 bin 200 işçinin aşılanması öngörülüyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan aşı çalışmasını yerinde inceleyen Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, "Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde oluşturduğumuz mobil aşı istasyonu ile burada ki çalışanlarımızı aşılamayı amaçladık. 2 bin 200 civarında Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan vatandaşımız var. Bakanlığımızın tanımladığı öncelikli risk gruplarına göre tüm işçilerimiz, memurlarımız artı 40 yaşın üzerinde ki tüm vatandaşlarımızın aşı tanımlanmasıyla birlikte bu hizmeti biz Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğumuz bu istasyonda sunma kararı aldık ve bu istasyonu konuşlandırdık. Burada ki sanayi bölgesinde çalışan tüm personelimiz ile iletişim halindeyiz ve buraya personelimizi taşıyarak burada gün boyunca devam edeceğiz. Şu ana kadar belli bir sayıda aşılama yaptık. Buradan tüm vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Aşı hakkı tanımlanmış tüm vatandaşlarımızın, ilimizde ki tüm birimlerdeki, sağlık birimlerinin tümünde şu anda aşı yapacak konumdayız, başvurmalarını ve aşılama haklarını biran önce aşı yapılarak bu hastalıktan korunmaları gerektiğinin altını çizmek istiyorum." dedi.

Kurulan aşı istasyonlarına işçiler servis araçlarıyla OSB Müdürlüğü önüne getirildi. Burada kayıt alınmasının ardından mobil sağlık ekibince aşılanan işçiler, herhangi bir sorun yaşamamaları için 15 dakika gözetim altında tutulduktan sonra tekrardan işlerinin başına döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir