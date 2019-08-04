- Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde çıkan yangın korkuttu

ERZİNCAN - Erzincan'da Organize Sanayi Bölgesinde kuru otların alev alması sonucu çıkan yangın paniğe yol açtı. Kereste ve plastik deposuna sirayet etme durumu olan yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın bugün saat 12. 30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 1. cadde civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir plastik fabrikasının bahçesinde bulunan kuru otlar sıcak havanında etkisiyle tutuştu. Yangının büyümesi üzerine durum itfaiyeye haber verildi. Yangının etrafta bulunan kereste ve plastik ürünlerin bulunduğu depolara sirayet etme olasılığına karşı olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, orman ürünleri çalışanlarının da yardımıyla yaklaşık 1 saat içerisinde yangını kontrol altına aldılar.

Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA