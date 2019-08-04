Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangın korkuttu

Erzincan'da Organize Sanayi Bölgesi'nde kuru otların alev alması sonucu çıkan yangın paniğe yol açtı. Kereste ve plastik deposuna sirayet etme olasılığı bulunan yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, bugün saat 12.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde civarında çıktı. Alınan bilgiye göre, bir plastik fabrikasının bahçesinde bulunan kuru otlar sıcak havanın da etkisiyle tutuştu. Yangının büyümesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Yangının etrafta bulunan kereste ve plastik ürünlerin bulunduğu depolara sirayet etme olasılığına karşı olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, orman ürünleri çalışanlarının da yardımıyla yaklaşık 1 saat içerisinde yangını kontrol altına aldı.

Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA