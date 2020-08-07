Erzincan normalinin 2 katından fazla yağış aldı
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Erzincan normalinin 2 katından fazla yağış aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü aylık alansal yağış raporunu açıkladı.

Erzincan normalinin 2 katından fazla yağış aldı
07.08.2020 11:45 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:05

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü aylık alansal yağış raporunu açıkladı. 2020 yılı temmuz ayı alansal yağış raporunda yağışlarda normale göre %14 azalma kaydedilirken, geçen yılın temmuz ayı yağışına göre %37 azalma gerçekleşirken Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Erzincan, Iğdır çevreleri ise normalinin 2 katından fazla yağış aldı.

2020 Yılı Temmuz Ayı Alansal Yağış Raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Yağışlar normali ve geçen yıl yağışlarının altında gerçekleşti. Temmuz ayında Marmara Bölgesi, İç Anadolu'nun batısı, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinde normallerine göre %80'in üzerinde azalma kaydedildi. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Erzincan, Iğdır çevreleri ise normalinin 2 katından fazla yağış aldı. Çanakkale, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Hatay illerinde ise 1 mm'den az yağış kaydedildi.

Ülke genelinde Temmuz ayı yağışı 14.1 mm olarak gerçekleşti. Normali 16.4 mm ve geçen yılın aynı ay yağışı 22.3 mm'dir. Yağışlarda normale göre %14 azalma kaydedilirken, geçen yılın temmuz ayı yağışına göre %37 azalma gerçekleşti.

Marmara

Bölgenin Temmuz ayı yağış ortalaması 4.8 mm, normali 23.3 ve geçen yıl yağış ortalaması 42.7 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %79 azalma, geçen yıl temmuz ayı yağışlarına göre %89 azalma gerçekleşti.

Ege

Bölgenin Temmuz ayı yağış ortalaması 6.6 mm, normali 11.1 ve geçen yıl yağış ortalaması 20.0 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %41, geçen yıl temmuz ayı yağışlarına göre %67 azalma gerçekleşti.

Akdeniz

Bölgenin Temmuz ayı yağış ortalaması 2.3 mm, normali 8.7 ve geçen yıl yağış ortalaması 12.9 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %74 ve geçen yıl temmuz ayı yağışlarına göre %82 azalma gerçekleşti.

İç Anadolu

Bölgenin Temmuz ayı yağış ortalaması 5.7 mm, normali 12.4 ve geçen yıl yağış ortalaması 18.6 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %54, geçen yıl temmuz ayı yağışlarına göre %69 azalma meydana geldi.

Karadeniz

Bölgenin Temmuz ayı yağış ortalaması 37.4 mm, normali 37.4 ve geçen yıl yağış ortalaması 53.4 mm'dir. Yağışlar normali civarında gerçekleşirken, geçen yıl temmuz ayı yağışlarına göre %30 azalma meydana geldi.

Doğu Anadolu

Bölgenin Temmuz ayı yağış ortalaması 23.1 mm, normali 15.7 ve geçen yıl yağış ortalaması 8.9 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %47, geçen yıl temmuz ayı yağışlarına göre %100'den fazla artış gerçekleşti.

Güneydoğu Anadolu

Bölgenin Temmuz ayı yağış ortalaması 2.6 mm, normali 1.2 ve geçen yıl yağış ortalaması 0.7 mm'dir. Yağışlarda normaline göre ve geçen yıl temmuz ayı yağışlarına göre %100'den fazla artış gerçekleşti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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