Erzincan Muharip Gazileri Bilecik'te

Çanakkale Gezisi kapsamında Bilecik'i ziyaret eden Erzincanlı 36 muharip gazi ve aile üyelerinden oluşan heyet, Bilecik'in tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi aldı.



Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve şehrin tanıtım ile turizmine büyük katkılar sunan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, ülkenin dört bir yanından gelen konuklarını Kasım ayında da ağırlamaya devam ediyor. Erzincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Dursun Akbaş önderliğinde Bilecik'e gelen heyet, gezileri kapsamında Şeyh Edebali Türbesi, Orhangazi Camii ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni gezdi. Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Alan Sorumlusu Engin Beyce ve Bilecik Belediyesi Görevlisi Muhlis Aydemir, konuklarını ağırlayarak şehrin tarihi ve kültürel değerleri hakkında misafirlere bilgi verdiler.



Tarih Şeridi Gösteri Salonunda Bilecik Belgeselini izleyen heyet, Bilecik'e duydukları hayranlığı ifade ederek, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ve belediye görevlilerine teşekkür etti. - BİLECİK