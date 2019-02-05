Erzincan Merkezli 6 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Erzincan merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda çoğunluğu akademisyen 17 kişi gözaltına alındı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün üniversitedeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7'si aktif görevde bulunan, 10'nu meslekten ihraç edilen 17 öğretim görevlisi ile bir sivil hakkında yakalama kararı verildi.

Karar doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Erzincan'ın yanı sıra Nevşehir, Kırşehir, Erzurum, Bursa ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda bir sivil ile 9'u eski 16 öğretim görevlisi gözaltına aldı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne getirildi.



Soruşturma çerçevesinde meslekten ihraç edilen bir öğretim görevlisinin de arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA