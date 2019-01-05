Erzincan Merkezli 5 İldeki Fetö/pdy Operasyonu
Erzincan merkezli 5 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Erzincan merkezli 5 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan yanı sıra Ankara, İstanbul, Malatya ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 7 muvazzaf astsubay ve uzman çavuşun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 3 zanlı ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.