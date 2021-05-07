Erzincan merkezde 4 yerde pazaryeri kurulacak

İçişleri Bakanlığının "Pazar Yerleri" konulu genelgesine göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak.