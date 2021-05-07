Erzincan merkezde 4 yerde pazaryeri kurulacak
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Erzincan merkezde 4 yerde pazaryeri kurulacak

Erzincan merkezde 4 yerde pazaryeri kurulacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığının "Pazar Yerleri" konulu genelgesine göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak.

İçişleri Bakanlığının "Pazar Yerleri" konulu genelgesine göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak. Erzincan merkezde 4 yerde pazaryeri kurulacak.

Erzincan'da Vali Mehmet Makas başkanlığında pazar yerlerinin belirlenmesine yönelik toplantı gerçekleştirildi. Valilik salonunda gerçekleştirilen toplantıda; Erzincan merkezde 8 Mayıs ve 15 Mayıs tarihlerine denk gelen Cumartesi günlerinde;

1- Yavuz Selim Mahallesi 194. Sokak Semt Pazarı, 2- Fatih Mahallesi Perşembe Semt Pazarı, 3- Halitpaşa Mahallesi Salı Pazarı, 4- İnönü Mahallesi Cumartesi Pazarı kurulacak olup, kurulan bu pazaryerleri 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık olacak.

İlçelerde ise pazaryerlerinin açılıp açılmayacağı talebe göre ilçe kaymakamlıklarına bırakıldı.

Kurulacak pazaryerlerinde maske mesafe ve hijyen başta olmak üzere gerekli tüm tedbirler alınarak hizmet verileceği belirtildi. - ERZİNCAN

Erzincan merkezde 4 yerde pazaryeri kurulacak
Erzincan merkezde 4 yerde pazaryeri kurulacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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