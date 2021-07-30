Erzincan merkez Balli Baraji'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor
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Erzincan merkez Balli Baraji'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor

Erzincan merkez Balli Baraji'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

DSİ Erzincan iline yaptığı yatırımlarla illerimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Erzincan ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Erzincan Merkez Ballı Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 'Çalışmaları devam eden Erzincan Merkez Ballı Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 11 Bin 570 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını' söyledi.

'Barajın 2024 yılında tamamlanacağını' ifade eden Genel Müdür Yıldız, 'Barajda dolusavak, yol ve gövde kazıları ile derivasyon tüneli yapımına devam edilmektedir. Temelden yüksekliği 93 metre ve su depolama kapasitesi 10 milyon m3 olan Erzincan Merkez Ballı Barajının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 7 Milyon 520 bin 500 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir.' dedi.

Kaynak: Bültenler

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