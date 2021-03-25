Erzincan martta yeniden beyaza büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erzincan martta yeniden beyaza büründü

25.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:05
Erzincan martta yeniden beyaza büründü

Erzincan'da etkili olan kar yağışı il merkezini yeniden beyaza bürüdü.

Erzincan'da etkili olan kar yağışı il merkezini yeniden beyaza bürüdü.

Gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı.

Cadde ve sokakların beyaz örtüyle kaplandığı kentte, belediye ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

Üzümlü ilçesinde ise karla kaplı park ve bahçelerde güzel manzaralar oluştu.

Öte yandan Erzurum'da da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzincan martta yeniden beyaza büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 10:06:51. #1.15#
title