Erzincan Lisesinden İl Milli Eğitim Müdürü Gün'e Öğretmenler Günü hediyesi

06.12.2019 00:17 | Son Güncelleme: 06.12.2019 00:22

Erzincan Lisesi öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'e Öğretmenler Günü hediyesi olarak portresinin bulunduğu halı işlemeli tablo hediye ettiler.



Erzincan Lisesi'nin 03 Nisan 2019 tarihinden itibaren proje okulu ilan edilmesinden sonra İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'de haftada iki saat Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine girmeye başladı. Her Perşembe günü 1. ve 2. ders saatlerinde akademisyenlerle birlikte eş zamanlı derslere giren İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'e okul yönetimi ve derslerine girdiği 9-B sınıfı öğrencilerince sürpriz yapılarak derse girdiği gün beklenilerek gecikmeli de olsa Öğretmenler Günü kutlanarak kendisine portresinin bulunduğu halı işlemeli tablo hediye edildi.



Memnuniyetini ifade eden Gün, okul yönetimine ve öğrencilere teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA