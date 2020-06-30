ERZİNCAN Köy yolunda asfalt döken ekipler heyelandan son anda kurtuldu
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ERZİNCAN Köy yolunda asfalt döken ekipler heyelandan son anda kurtuldu

Köy yolunda asfalt döken ekipler heyelandan son anda kurtulduERZİNCAN'ın Kemah ilçesine bağlı Yücebelen Köyü'ne ulaşımın sağlandığı yola asfalt dökmeye çalışan İl Özel İdaresi ekipleri, aniden bastıran dolu ve sağanak sonrası meydana gelen heyelandan kendilerini son anda kurtardı.

30.06.2020 17:47 | Son Güncelleme: 30.06.2020 18:19

Köy yolunda asfalt döken ekipler heyelandan son anda kurtuldu

ERZİNCAN'ın Kemah ilçesine bağlı Yücebelen Köyü'ne ulaşımın sağlandığı yola asfalt dökmeye çalışan İl Özel İdaresi ekipleri, aniden bastıran dolu ve sağanak sonrası meydana gelen heyelandan kendilerini son anda kurtardı. Heyelan sebebiyle köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri, Kemah ilçesine bağlı Yücebelen Köyü'nün yolunun alt yapısını tamamladıktan sonra bugün sabah saatlerinde asfalt çalışmasına başladı. Genişletilen yolun 10 kilometrelik bölümünü asfaltlamaya başlayan ekipler, aniden bastıran dolu ve sağanak sebebiyle çalışmalarına ara verdi. Şiddetli sağanak sonrası bölgede heyelan oluştu. Tonlarca toprağın çamur gibi aktığı bölgede işçiler son anda kurtuldu. Yolda dev yarıklara sebep olan heyelan sonrası ekipler, asfalt malzemesiyle açılan çukurları kapatmaya çalıştı. Yücebelen Köyü'nün yolunu ulaşıma kapatan heyelan sonrası ekipler, çalışmaya başladı.

ERZİNCAN Köy yolunda asfalt döken ekipler heyelandan son anda kurtuldu

Kaynak: DHA

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