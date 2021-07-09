Erzincan köşe bucak temizleniyor
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Erzincan köşe bucak temizleniyor

Erzincan köşe bucak temizleniyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, düzenli olarak yaptığı genel temizlik çalışmaları kapsamında her gün farklı bir mahallede çalışma başlattı.

Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, düzenli olarak yaptığı genel temizlik çalışmaları kapsamında her gün farklı bir mahallede çalışma başlattı. Belediye Başkanı Bekir Aksun, "Daha temiz bir Erzincan için mahallelerimizi baştan sona temizleyerek hemşehrilerimizin memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz. " dedi.

Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü periyodik olarak sürdürdüğü mahallelerde genel temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp toplama, mıntıka temizliği, konteynerlerin etrafına bırakılan çöp ve atıkların kaldırılması çalışmalarına devam ediyor. Detaylı temizlik çalışması ile mahallelerde cadde, sokak ve kaldırımlar süpürülüp yıkanırken, yabani otlarda temizleniyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun; "Daha temiz bir Erzincan için mahallelerimizi baştan sona temizleyerek hemşehrilerimizin memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz. Temizlik ekiplerimiz her gün bir mahallede temizlik çalışmaları yapıyor. Mahallelerimizde gelişigüzel atılan çöpler, yaya temizlik ekibimiz tarafından toplanıp, arkasından vakumlu temizlik aracıyla süpürülerek baştan sona temizleniyor. Böylelikle tüm sokaklarda görüntü kirliliğine sebebiyet veren kaldırım ve yollardaki çöp ile otlar kesilerek mahallelerimiz baştan sona temizleniyor" dedi.

Kaynak: Habermetre

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