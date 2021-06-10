Erzincan Kesme Kadayıfı, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı
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Erzincan Kesme Kadayıfı, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı

Erzincan Kesme Kadayıfı, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Coğrafi işaret başvurusu yapılan "Erzincan Kesme Kadayıfı" Türk Patent ve Marka Kurumunca onaylanarak, tescillendi.

Coğrafi işaret başvurusu yapılan "Erzincan Kesme Kadayıfı" Türk Patent ve Marka Kurumunca onaylanarak, tescillendi.

Vali Mehmet Makas, Erzincan mutfağının en önemli tatlıları arasında yer alan ve patent başvuru süreci tamamlanarak, tescil edilen coğrafi işaretli Erzincan Kesme Kadayıfının ekonomiye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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