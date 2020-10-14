Erzincan-Kemah yolunda yol genişletme çalışmaları başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erzincan-Kemah yolunda yol genişletme çalışmaları başladı

14.10.2020 12:20 | Son Güncelleme: 14.10.2020 12:24
Erzincan-Kemah yolunda yol genişletme çalışmaları başladı

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince şehirde yürütülen yol bakım çalışmaları sürüyor.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince şehirde yürütülen yol bakım çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında Erzincan-Kemah yolunda yol genişletme çalışmaları başladı.

Sivas-Erzincan karayoluna bağlanan Erzincan-Kemah yolu kısmında 2 bin 30 metre uzunluğunda 8 metre genişliğinde çalışma yapılacak. Konuya esas çalışmayla Erzincan-Kemah yolunun bahse konu kısmında 2 bin 728 ton asfalt kullanılacak. 10 günde tamamlanması planlanan toplamda 16 bin 240 m2 alanda yapılacak çalışmayla bölgede trafik akışı daha güvenli ve rahat sağlanacak. - ERZİNCAN

Erzincan-Kemah yolunda yol genişletme çalışmaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Murat Kurum Donald Trump İlham Aliyev Adil Karaismailoğlu
Magazin Yasmin Erbil Serdar Ortaç Çolpan İlhan İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Töre Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Manuel Fernandes
Daha Fazla Ekim Erkek Apple Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzincan-Kemah yolunda yol genişletme çalışmaları başladı - Erzincan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 12:29:20. #1.14#
title