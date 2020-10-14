Erzincan-Kemah yolunda yol genişletme çalışmaları başladı

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince şehirde yürütülen yol bakım çalışmaları sürüyor.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince şehirde yürütülen yol bakım çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında Erzincan-Kemah yolunda yol genişletme çalışmaları başladı.

Sivas-Erzincan karayoluna bağlanan Erzincan-Kemah yolu kısmında 2 bin 30 metre uzunluğunda 8 metre genişliğinde çalışma yapılacak. Konuya esas çalışmayla Erzincan-Kemah yolunun bahse konu kısmında 2 bin 728 ton asfalt kullanılacak. 10 günde tamamlanması planlanan toplamda 16 bin 240 m2 alanda yapılacak çalışmayla bölgede trafik akışı daha güvenli ve rahat sağlanacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı