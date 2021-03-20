Erzincan Kemah'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
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Erzincan Kemah'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

20.03.2021 09:13 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:57
Erzincan Kemah'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, saat 08.51'de merkez üssü Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem yaşandı. Yerin 15.25 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli hissedildi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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