Erzincan Kemah'ta 3 köy karantinaya alındı ERZİNCAN'ın Kemah ilçesine bağlı Muratboynu, Eskibağlar ve Gediktepe köyleri bugün karantinaya alındı.

ERZİNCAN'ın Kemah ilçesine bağlı Muratboynu, Eskibağlar ve Gediktepe köyleri bugün karantinaya alındı.

Konuyla ilgili Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce karar alındığı bildirildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Erzincan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. Maddesine istinaden Erzincan Valisi Sayın Ali Arslantaş'ın başkanlığında 30 Mart 2020 tarihinde Erzincan'da, Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplanmıştır. Bu kapsamda yapılan toplantıda koronavirüsle mücadele kapsamında bugüne kadar alınan kararlara ek olarak; İlimiz Kemah ilçesi Muratboynu, Eskibağlar ve Gediktepe köylerimizin 30.03.2020 tarihi saat: 13: 00 itibariyle ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına karar verilmiştir."

Kaynak: DHA