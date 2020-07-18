ERZİNCAN Kaya ailesi son yolculuklarına uğurlandı
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ERZİNCAN Kaya ailesi son yolculuklarına uğurlandı

Kaya ailesi son yolculuklarına uğurlandıTUNCELİ'de geçirdikleri trafik kazası sonucu yaşamını yitiren anne, baba ve çocukları Erzincan ile Şanlıurfa'da son yolculuklarına uğurlandı.

ERZİNCAN Kaya ailesi son yolculuklarına uğurlandı
18.07.2020 15:35 | Son Güncelleme: 18.07.2020 15:39

Kaya ailesi son yolculuklarına uğurlandı

TUNCELİ'de geçirdikleri trafik kazası sonucu yaşamını yitiren anne, baba ve çocukları Erzincan ile Şanlıurfa'da son yolculuklarına uğurlandı.

Trafik kazası, dün Tunceli-Elazığ karayolunun 45'inci kilometresinde Göktepe köyü mevkiinde meydana geldi. Tunceli istikametine seyir halinde olan ve Elazığ Havalimanından yolcu götürdüğü öğrenilen Kemal Yıldız idaresindeki 62 AAD 158 plakalı midibüs ile karşı istikametten gelen Sercan Kaya idaresindeki 25 AAG 937 cip kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada cipte bulunan anne Aslı Dirlik Kaya olay yerinde hayatını kaybetti, baba Sercan ve 2 yaşlarındaki oğlu Kıvanç Kaya ise kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Erzincan'daki 3'üncü Ordu'ya bağlı Ağır Bakım'da görevli olan baba Sercan Kaya ile oğlu Kıvanç Kaya için Erzincan Merkez Cumhuriyet Mahallesi Cem Evi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Terzibaba Mezarlığında toprağa verildi. Cem Evi'nde düzenlenen cenaze törenine Vali Mehmet Makas, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Belediye Başkanı Bekir Aksun, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden ve öğretmen olan anne Aslı Dirlik Kaya ise memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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