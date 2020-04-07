Erzincan, Kars ve Ardahan'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" binlerce kişinin hizmetine koştu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Erzincan, Kars ve Ardahan'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" binlerce kişinin hizmetine koştu - Haber
Erzincan, Ardahan, Kars, Kültür Sanat

Erzincan, Kars ve Ardahan'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" binlerce kişinin hizmetine koştu

Erzincan, Kars ve Ardahan'da Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların yardımına koşmaya devam ediyor.

07.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:44
Erzincan, Kars ve Ardahan'da

Erzincan, Kars ve Ardahan'da Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların yardımına koşmaya devam ediyor.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, Valilik ve ilçe kaymakamlıkları koordinasyonuyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, uygulamanın başladığı günden bu yana 9 bin 29 kişiye ulaşarak ilaçtan gıdaya tüm ihtiyaçlarını temin ettiği bildirildi.

Vatandaşların taleplerini 112, 155, 156 ve ilgili diğer numaralara bildirdiği anımsatılan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaya geçtiği 22 Mart'tan itibaren çalışmalarına başlayan Vefa Sosyal Destek Grubu'na 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar yoğun ilgi gösterdi. Bu kapsamda olanlar emekli maaşı, market alışverişi, sağlık ihtiyaçları için 112,155 ve 156 numaralarını aradı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, 23 Mart ile 7 Nisan tarihleri arasında, 112'ye 2 bin 298, 155'e 5 bin 25, 156'ya 1123, diğer numaralardan 638 arama olmak üzere toplam 9 bin 84 arama yapılarak yardım talep edildiği bildirildi.

Ardahan

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı da yaptığı açıklamada, kentte bugüne kadar Vefa Sosyal Destek Grubu'nun 3 bin 500 kişinin yardımına koştuğunu bildirdi.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun ikametlerinden ayrılma kısıtlaması olan vatandaşları yalnız bırakmayacağını ifade eden Masatlı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Valiliğimize ulaşan her talep 2'şer kişilik olan ekiplerimizce gideriliyor. Bugüne kadar sağlık ihtiyacından tutun, vatandaşımızın gıda ve temizliğe kadar olan tüm ihtiyaçları giderildi. Şükür hiçbir vatandaşımız bu süreçte kendini yalnız hissetmedi. Devletin sıcak eli onlara uzandı. Bu sıcak el uzamaya devam edecektir. Onun için biz de buradayız."

Kars

Kars'ta da Vefa Sosyal Destek Grubu, çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler 112, 155 ve 156 hatlarına gelen çağrıları değerlendirdikten sonra vatandaşların ihtiyaçlarını ve resmi kurumlardaki işlemlerini karşılamak için çaba gösteriyor.

Kars'ta 314 kişilik Vefa ekibi, bugüne kadar 2 bin 859 talebe cevap vererek ihtiyaçları giderdi.

Öte yandan Sarıkamış ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında başlatılan dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor. Özel kıyafetli ekipler, koronavirüs salgınına karşı kamu kurumları, bankalar, camiler, parklar ve diğer alanlarında, gece gündüz demeden dezenfeksiyon gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi Haber
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu Haber
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haber
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Erdoğan'dan sonra BDDK da Portakal için suç duyurusunda bulundu Haber
Erdoğan'dan sonra BDDK da Portakal için suç duyurusunda bulundu
Kredi çekenlerle ilgili emsal karar! Ücreti geri alabilirsiniz Haber
Kredi çekenlerle ilgili emsal karar! Ücreti geri alabilirsiniz
Danla, Cemal'in videosunu ifşa etti! İzleyenler kahkahaya boğuldu Haber
Danla, Cemal'in videosunu ifşa etti! İzleyenler kahkahaya boğuldu
Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı
Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Elia, 'Artık dolu statta oynamak istiyorum' diyerek ayrılık kararı aldı
Elia, "Artık dolu statta oynamak istiyorum" diyerek ayrılık kararı aldı
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı
136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
İtalya'da futbolcu ve teknik direktör maaşlarında indirim
İtalya'da futbolcu ve teknik direktör maaşlarında indirim
New York'ta koronavirüs salgınında ölenlerin parklara gömülmesi gündeme geldi
New York'ta koronavirüs salgınında ölenlerin parklara gömülmesi gündeme geldi
Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü
Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü
Rize-Artvin ile Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma durduruldu
Rize-Artvin ile Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma durduruldu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı
Bakan Soylu'dan POMEM sonuçlarını bekleyen adaylara müjde: 15 güne kadar sonuçlar neticelenir
Bakan Soylu'dan POMEM sonuçlarını bekleyen adaylara müjde: 15 güne kadar sonuçlar neticelenir
CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yasağı dinlemeyen gencin para cezasına tepkisizliği dikkat çekti: Problem değil
Yasağı dinlemeyen gencin para cezasına tepkisizliği dikkat çekti: Problem değil
Ücretsiz maske dağıtımı bugün başlıyor
Ücretsiz maske dağıtımı bugün başlıyor
Newcastle Unitedlı Danny Rose, sağlık çalışanlarına yüzlerce pizza gönderdi
Newcastle Unitedlı Danny Rose, sağlık çalışanlarına yüzlerce pizza gönderdi
Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu
Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu
Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur
Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Levent Dörter
Spor Bülent Uygun Rüştü Reçber Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Polis Bursa Antalya
Şu an buradasınız: Erzincan, Kars ve Ardahan'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" binlerce kişinin hizmetine koştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 17:11:29. #1.15#
title