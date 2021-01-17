Erzincan kara yolu, sis ve tipi nedeniyle kamyon ile TIR geçişine kapatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Erzincan kara yolu, sis ve tipi nedeniyle kamyon ile TIR geçişine kapatıldı

17.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:30
Erzincan kara yolu, sis ve tipi nedeniyle kamyon ile TIR geçişine kapatıldı

Erzincan kara yolu üzerinde bulunan Pülümür ilçesinde 3 gündür aralıksız süren kar yağışı nedeniyle karayolları ekiplerinin çalışması devam ederken, valilik tarafından yapılan açıklamada, yolun sis ve tipi nedeniyle kamyon ve TIR geçişlerine kapatıldığı, bunlar dışındaki araçların da...

TUNCELİ-Erzincan kara yolu üzerinde bulunan Pülümür ilçesinde 3 gündür aralıksız süren kar yağışı nedeniyle karayolları ekiplerinin çalışması devam ederken, valilik tarafından yapılan açıklamada, yolun sis ve tipi nedeniyle kamyon ve TIR geçişlerine kapatıldığı, bunlar dışındaki araçların da karayolları ekipleri eşliğinde geçiş yapabileceği belirtildi. Tunceli genelinde kardan kapanan 145 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor. 

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 3 gündür aralıksız süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Tunceli-Erzincan kara yolu üzerinde bulunan ilçede kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, sis ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yol, valilikçe kamyon ve TIR geçişine kapatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Sis ve tipi nedeniyle Tunceli Pülümür-Erzincan kara yolu, kamyon ve TIR geçişlerine kapatılmış olup, küçük araçlar karayolları araçları eşliğinde yoldan geçiş yapabilmektedir" denildi. Karayolları ekipleri güzergahta bulunan Cankurtaran mevkisinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yolda kalan araçlar, halatlarla çekilirken, şiddetli rüzgarla tepelerde oluşan kar fırtınası cep telefonu kameralarına yansıdı.

145 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Tunceli'de merkeze bağlı 10 köy ile Pülümür'de 40, Ovacık'ta 32, Çemişgezek'te 2, Hozat'ta 22, Nazımiye'de 21, Pertek'te 10 ve Mazgirt'te 8 olmak üzere toplamda 145 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde özellikle grup köy yollarında Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Erzincan kara yolu, sis ve tipi nedeniyle kamyon ile TIR geçişine kapatıldı
Erzincan kara yolu, sis ve tipi nedeniyle kamyon ile TIR geçişine kapatıldı
Erzincan kara yolu, sis ve tipi nedeniyle kamyon ile TIR geçişine kapatıldı
Erzincan kara yolu, sis ve tipi nedeniyle kamyon ile TIR geçişine kapatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Vladimir Putin Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Murat Dalkılıç Seren Serengil
Spor Ali Koç Erol Bulut Gökhan Gönül Mesut Bakkal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Bursa Hisarcık Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzincan kara yolu, sis ve tipi nedeniyle kamyon ile TIR geçişine kapatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 14:44:16. #1.15#
title